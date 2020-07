Uomini e Donne trono over, Giorgio Manetti cosa pensa di Gemma e Nicola (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ex protagonista del trono over di Uomini e Donne per la sua lunga storia con Gemma Galgani, Giorgio Manetti ha commentato le vicende sentimentali della sua ex. Il cavaliere, oggi felicemente innamorato, ha abbandonato il set del programma pomeridiano di Maria de Filippi nel momento in cui ha capito che non c’era più ragione d’andare avanti, cosa che invece non ha fatto Gemma Galgani. Giorgio sempre molto critico nei confronti della storica dama, che è ancora alla ricerca dell’amore nonostante i suoi ben portati 70 anni, ha commentato quello che sta succedendo tra Nicola Vivarelli e Gemma. Il giovane cavaliere ha infatti recentemente dichiarato ... Leggi su quotidianpost

