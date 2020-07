Ue: Renzi, ‘no task force ma business plan in agosto in Parlamento’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Presidente, sorprenda il Parlamento e il Paese: anzichè una task force ci regali ad agosto un dibattito parlamentare, in cui la forza della maggioranza dovrà essere quella di sfidare le opposizioni, non sulla base di un generico programma di riforme, ma di un concreto business plan per il futuro del Paese. Andiamo in Aula ad agosto, sfidiamo le opposizioni e diciamo come vogliamo spendere questi soldi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Avremo dimostrato -ha proseguito il leader di Italia viva- che la maggioranza c’è e che il Parlamento non abdica di fronte al sondaggismo esasperato. Il Parlamento ... Leggi su calcioweb.eu

