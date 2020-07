Torino, Appendino: “Soddisfatta trend positivo per riscossione multe” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha illustato, in commisione Bilancio, il trend positivo, come da lei dichiarato, relativo alle riscossioni delle multe dell’anno 2019, che diminuiscono nel numero totale ma aumentano per quanto riguarda le riscossioni. Dai dati relazionati, si può notare un aumento degli incassi del +0,42% e una riscossione del +18,25%. Lo scorso anno, infatti, il comune ha accertato 82.436.289 euro di sanzioni, di cui ha riscosso 50.809.621 euro. Nel 2018 l’accertato era di 100.292.053 euro, a fronte di 50.599.557 euro di riscosso. “Vediamo un miglioramento deciso in merito alla riscossione delle multe- conferma il direttore finanziario dell’Ente Paolo Lubbia-. Passiamo dal 42 a 60,25%”. Inoltre, ... Leggi su nuovasocieta

c_appendino : ?? A Torino cambia la mobilità, e con la mobilità cambia Torino. Un video di @urbanlabto che ci aiuta a ricordare c… - c_appendino : 540mila euro per la lotta alla povertà attraverso la rete di Torino Solidale, che continua la sua esperienza. Tori… - c_appendino : Ringrazio @AzzolinaLucia per essere venuta a #Torino a lavorare di persona con il tavolo regionale per l’avvio dell… - andrea_magarini : Food Policy di Torino “L’iniziativa si colloca all’interno del progetto Torino Città del Cibo che ha visto la città… - nuovasocieta : #Torino #Appendino: “Soddisfatta trend positivo per riscossione multe” -