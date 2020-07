Sky Uno, tanti programmi di cucina all’orizzonte presentati durante Sky Upfront 2020 (e non solo Masterchef) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sky Upfront 2020 ci ha aiutati a capire cosa dovremo aspettarci nella prossima stagione di Sky, a cominciare dai vari programmi di cucina che sono ormai diventati un vero e proprio “cult”. La programmazione si caratterizza per la presenza di 4 programmi culinari che sapranno certamente coinvolgere il pubblico a casa, come già avvenuto in questi anni. Antonino Chef Academy giunge alla seconda stagione, e anche quest’anno Antonino Cannavacciuolo sarà professore e mentore per tanti giovani che cercheranno di diventare grandi cuochi. L’obiettivo è sempre quello di riuscire ad arrivare ai fornelli di Villa Crespi, ristorante stellato del famoso chef. Una delle produzioni originali di Sky più riuscite e apprezzate è senza dubbio ... Leggi su nonsolo.tv

