Rivoluzione riforma fiscale, Castelli accelera (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – “Ci siamo, come Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate ci abbiamo lavorato per qualche mese e ora siamo pronti a dire addio all’attuale sistema di acconti e saldi, ormai obsoleto, per sostituirlo con uno più semplice ed immediato. Obiettivo 1 gennaio 2021″. Lo scrive su Facebook il Viceministro all’Economia Laura Castelli. “È infatti l’attuale sistema di acconti e saldi, prosegue Castelli, a generare confusione e burocrazia inutile per circa 4 milioni di contribuenti tra autonomi, professionisti e Partite IVA che ogni anno vivono con preoccupazione il periodo delle scadenze. Il progetto prevede il passaggio ad un sistema di pagamento basato sugli incassi e le spese effettive. Un metodo di cassa insomma. In questo modo non ci si dovrà più preoccupare di ... Leggi su quifinanza

Sempre Ruffini al Corsera fa sapere che si tratta di una riforma da realizzare in pochi mesi, magari si potrebbe andare per tappe. "È un’ipotesi che si potrebbe realizzare su base volontaria e salvo ...

Conclude Castelli: "Nel nostro progetto di ampia riforma fiscale, su cui stiamo lavorando anche in questi giorni con il Direttore dell'Agenzia Ruffini, non c'è solo l'obiettivo di abbassare le tasse, ...

