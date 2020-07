Renzi-Barillari, la lite, la querela e alla fine la "transazione" su Twitter (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per la prima volta una querelle legale viene "transata" su Twitter. Protagonisti dell'inedito accadimento sono il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il consigliere regionale del Lazio ex Cinquestelle Davide Barillari. Quest'ultimo ha pubblicato su Twitter un post in cui ha fatto ammenda nei confronti di Renzi. "In un tweet del 27 agosto 2019, in piena crisi di governo, essendo io contrario ad un'ipotesi di accordo fra il M5S e il PD, ho utilizzato nei confronti di Renzi un'espressione non appropriata. Ammetto di aver esagerato nei toni del messaggio e chiedo scusa a Matteo Renzi". In breve tempo l'ex premier ha rilanciato il tweet di Barillari commentando semplicemente "Prendo atto delle scuse". Il motivo dello scambio è stato subito ... Leggi su iltempo

