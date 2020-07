Positiva al Covid, Aurora partorisce a 35 anni la sua bimba mentre è attaccata al respiratore. Poi muore: “Non la conoscerà mai” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È risultata Positiva al coronavirus mentre era incinta, poi le sue condizioni sono peggiorate e allora i medici hanno deciso di far nascere la bimba che portava in grembo mentre lottava tra la vita e la morte, attaccata a un respiratore. Il parto non ha avuto intoppi e anche la piccola sta bene ma lei non ce l’ha fatta. È morta a 35 anni senza poter mai abbracciare la neonata. È la storia Aurora Chacon Esparza, deceduta nelle scorse ore al North Memorial Hospital di Brooklyn Center, in Minnesota, Stati Uniti, dove era stata ricoverata dopo essere risultata Positiva al Covid-19. I medici erano preoccupati che il feto – alla trentesima settimana di gestazione – non stesse ricevendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Prostituta positiva al Covid a Vicenza rifiuta di dare i nomi dei clienti - fattoquotidiano : Escort positiva al Covid ricoverata in Umbria, ha lavorato a Modica. L’azienda sanitaria: “Chi l’ha incontrata lo s… - fattoquotidiano : Ammalata durante la fase acuta della pandemia, negativizzata e ora di nuovo positiva al Covid-19. È accaduto a una… - clikservernet : Positiva al Covid, Aurora partorisce a 35 anni la sua bimba mentre è attaccata al respiratore. Poi muore: “Non la c… - clikservernet : Positiva al Covid, Aurora partorisce a 35 anni la sua bimba mentre è attaccata al respiratore. Poi muore: “Non la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Covid "Lucciola" positiva al Covid-19, identificato l'accompagnatore: tampone negativo per lui VicenzaToday Coronavirus, a Formia nuovo caso positivo, ma era già in quarantena

Formia – A Formia nuovo caso positivo al coronavirus, si tratta di una donna, attualmente curata a domicilio. A farlo sapere, in via ufficiale, il sindaco, Paola Villa, che sui suoi canali social ha s ...

Caso Covid agli uffici Unep: tutti negativi i tamponi fatti ai dipendenti

Sono tutti negativi i tamponi effettuati a tappeto per tutti i dipendneti degli uffici Unep di Salerno. In mattinata sono arrivati i risultati. I test, su circa 60 dipendenti, erano stati predisposti ...

Formia – A Formia nuovo caso positivo al coronavirus, si tratta di una donna, attualmente curata a domicilio. A farlo sapere, in via ufficiale, il sindaco, Paola Villa, che sui suoi canali social ha s ...Sono tutti negativi i tamponi effettuati a tappeto per tutti i dipendneti degli uffici Unep di Salerno. In mattinata sono arrivati i risultati. I test, su circa 60 dipendenti, erano stati predisposti ...