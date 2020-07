Pierluigi Diaco, il video dal passato fa infuriare il web: la stoccata di Battista (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un video dal passato fa infuriare il web, Pierluigi Diaco è nuovamente al centro della polemica. Ecco il motivo di tanto astio. Foto: Rai PlayEra il 2010 e Pierluigi Diaco era al timone di Unomattina estate, nella puntata del 17 giugno fu protagonista di uno scambio di battute al vetriolo con Maurizio Battista: ma cosa successe per far scaturire tanto astio? Il video dal passato intanto sta smuovendo gli animi sul web e il “linciaggio mediatico” contro Diaco continua indisturbato. Pierluigi Diaco, il video dal passato: “Il lupo perde il ... Leggi su chenews

