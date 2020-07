Nuoto, Bruni e Bridi convocate per l’allenamento collegiale a Piombino (Di mercoledì 22 luglio 2020) Prosegue il lavoro a Piombino in conformità alle vigenti disposizioni legislative che hanno consentito la ripresa degli allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale. Le azzurre Rachele Bruni (Esercito / Aurelia Nuoto) e Arianna Bridi (Esercito / Trento Nuoto) sono convocate per l’allenamento collegiale a Piombino, presso Poggio all’Agnello e Marina di Salivoli, dal 27 maggio al 4 luglio. A seguire gli allenamenti in mare e piscina lo staff composto dal coordinatore tecnico e logistico Stefano Rubaudo, dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, dal biomeccanico Roberto Bardassarre e dalla fisioterapista Federica Dionisi. Leggi su sportface

Volevo solo nuotare, il libro su Rachele Bruni sul podio Bancarella Sport 2020
"Volevo solo nuotare" terzo al Premio Bancarella

"Volevo solo nuotare (200.000 bracciate con Rachele Bruni)" Rachele probabilmente è diventata più grande del sogno che aveva da bambina; ha reso la sua passione la sua vita. Si definisce "fortunata"; ...

Bancarella sport, bronzo per Rachele Bruni

Ma in un’avventura per lei inedita, c’è da scommettere che Rachele Bruni sia più che soddisfatta (per una volta ... E che dà il là a parallelismi fra il nuoto e il vivere quotidiano: l’infanzia e il ...

