Nasce Lumen Venture | 25 mln a sostegno startup e Pmi innovative

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - Un nuovo sostegno che pesa 25 milioni di euro per Pmi e startup in fase Early Stage che possano portare innovazione nel nostro Paese e in Ue. E' il perimetro nel quale si muove Lumen Ventures, la prima Società di Investimento Semplice autorizzata dalla Banca d'Italia e guidata dal Ceo e Founder Davide Fioranelli. Inizia così, da oggi - dopo il primo via libera di Bankitalia ad una Sis - l'avventura del nuovo operatore di Venture Capital italiano che fa della sua cifra investimenti in Pmi e startup ad alto potenziale tecnologico e di crescita. Ed il suo obiettivo è stimolare il Venture Capital in Italia e accelerare lo sviluppo di un ecosistema innovativo utile al Sistema Paese.

(Adnkronos) - Il Ceo Fioranelli spiega che la società non ha "una preferenza di settore ma contiamo di beneficiare dell'esperienza nel Fintech guardando in primo luogo agli ambiti Insurtech, Healthtec ...

