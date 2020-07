Morta in discoteca a 19 anni, arrestato il pusher che diede la droga a Erika: è un tunisino (Di mercoledì 22 luglio 2020) È un tunisino di 28 anni l’uomo arrestato nella notte per la morte di Erika Lucchesi, la ragazza di 19 anni di Livorno Morta in una discoteca di Sovigliana, in provincia di Firenze, il 22 ottobre del 2019. Erika, come si capì subito, era stata uccisa dalla droga. Erika, Morta in discoteca a 19 anni Quella notte a nulla valsero i tentativi disperati dei sanitari di salvarla. Alle 4.12 del mattino gli operatori del 118 comunicarono alla centrale operativa che la ragazza era deceduta. Da subito lo spacciatore tunisino, già conosciuto alle forze dell’ordine di Livorno, finì tra gli indagati. Con la stessa ... Leggi su secoloditalia

