Milik non gradisce la destinazione Roma, la considera un ripiego (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alla porta del Napoli, per trattare la cessione di Arkadius Milik, si sono presentate due società, scrive il Mattino. La Juve e la Roma. Per il polacco la prima scelta è rappresentata dai bianconeri, che però devono alleggerire il reparto offensivo e proporre una contropartita valida al Napoli, che chiede solo Bernardeschi. La trattativa, in questo caso, è complicata dai diritti di immagine del calciatore. La destinazione Roma, invece, a Milik non è gradita. “Se è vero che la Juve è in cima ai desideri di Milik, lo stesso non si può dire della Roma, che per il polacco sarebbe solo una soluzione di ripiego tanto più che al momento non è nemmeno troppo chiara l’evoluzione ... Leggi su ilnapolista

