Milano: droga da Lecco in città, arrestato dalla Polfer in Centrale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - Due arresti della Polfer di Milano in stazione Centrale in Porta Garibaldi. Nel primo caso, si tratta di uno spacciatore di 29 anni, trovato in possesso di droga e in arrivo da Lecco: all'arrivo del treno, l'uomo cercava di nascondersi. All'interno del suo trolley sono state trovate svariate confezioni contenenti circa 600 grammi di marijuana, 1,2 chili di hashish e un grammo di coca. L'uomo è stato arrestato e portato a San Vittore. In Garibaldi, invece, un tunisino di 22 anni è stato arrestato per rapina ai danni di una viaggiatrice. Gli agenti sono intervenuti all' arrivo di un treno proveniente da Como, a seguito di una telefonata da parte di una donna che, poco prima di giungere in stazione, è ... Leggi su liberoquotidiano

