Matteo Renzi pronto per un partito con Berlusconi: “Insieme potremmo arrivare al 15%” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi si è dichiarato pronto a fondare un nuovo partito insieme all’ex Premier Silvio Berlusconi per raggiungere almeno il 15% dei consensi. Da settimane si vocifera di un partito dei moderati. Una nuova forza politica di Centro, riformista, capace di raccogliere i consensi di chi non si riconosce né … L'articolo Matteo Renzi pronto per un partito con Berlusconi: “Insieme potremmo arrivare al 15%” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

