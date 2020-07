Le peggiori password del mondo nel 2019 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sulla sicurezza informatica non si transige e la password è la prima porta che ci serve per lasciare al sicuro i nostri dati su internet. Eppure, c'è ancora chi si ostina a lasciarla aperta, quella porta, al massimo a chiuderla con un lucchettino che si può aprire con una forcina. Lo conferma l'ormai famosa classifica delle peggiori password 2019 di SplashData - che mappa le parole chiave più usate nonché le più pericolose poiché facilmente individuabili dagli hacker e non solo - tra immancabili conferme e sorprendenti new entry. Le solite note e le new entry E sì, 123456 è ancora la password più utilizzata a livello mondiale. La sequenza numerica più scontata del mondo per il secondo anno consecutivo ... Leggi su gqitalia

Secondo le rilevazioni dei ricercatori, quasi il 10% degli utenti a livello mondiale hanno usato, almeno una volta, una delle 25 password nella classifica, mentre il 3% ha adottato 123456. "Con questo ...

123456: è questa la password più usata a livello mondiale. È quanto emerge dalla classifica annuale di SplashData che mappa le parole chiave più usate nonché le più pericolose poiché facilmente indivi ...

