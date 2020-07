Latina, aggressioni in centro: arrestati 4 ragazzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Polizia di Stato di Latina ha eseguito, questa mattina, tre ordinanze di misura cautelare agli Arresti Domiciliari ed una di Collocamento in Comunità, emesse rispettivamente dal Tribunale di Latina e dal Tribunale per i Minorenni di Roma nei confronti di quattro giovani del capoluogo; uno dei quali 17enne con l’accusa di aver commesso in più circostanze rapine, pestaggi e minacce. Le indagini, condotte dall’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, hanno preso il via la sera del 4 giugno u.s., quando i poliziotti della Squadra Volante intervenivano dapprima in Piazza Santa Maria Goretti per segnalazione di una tentata rapina da parte di quattro giovani, ai danni di un loro coetanei. I quattro, con il pretesto di chiedere una sigaretta, a seguito della risposta negativa da parte del malcapitato lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

