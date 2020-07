L'Afd vuole denunciare Angela Merkel per un suo commento sulle elezioni in Turingia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland ha intenzione di denunciare il Governo tedesco e Angela Merkel contro i commenti di quest'ultima in seguito al risultato shock ... Leggi su globalist

globalistIT : L'Afd vuole denunciare Angela Merkel per un suo commento sulle elezioni in Turingia -

Ultime Notizie dalla rete : Afd vuole L'Afd vuole denunciare Angela Merkel per un suo commento sulle elezioni in Turingia Globalist.it Renzi: “Il Recovery Fund è una fregatura solo per Salvini e i suoi amici”

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene in Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sugli esiti del Consiglio europeo. "L'Europa ha fatto bene, a dif ...

Al vertice Ue ha vinto la Merkel

Angela, vittoriosa o traditrice? Come in Italia si cerca di dare un giudizio di Conte dopo il vertice di Bruxelles, il più lungo della storia: ha trionfato, o si è arreso, si è lasciato prendere in gi ...

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene in Senato dopo l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sugli esiti del Consiglio europeo. "L'Europa ha fatto bene, a dif ...Angela, vittoriosa o traditrice? Come in Italia si cerca di dare un giudizio di Conte dopo il vertice di Bruxelles, il più lungo della storia: ha trionfato, o si è arreso, si è lasciato prendere in gi ...