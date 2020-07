La Corte d'appello lascia Stasi in carcere ma gli tiene aperto uno spiraglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - La Corte d'appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per valutare l'ammissibilità o meno dell'istanza di revisione. Lo apprende l'AGI da fonti giudiziarie. Una decisione quindi che può essere valutata in diversi modi, a seconda della prospettiva da cui la si guardi. Da una parte, a una prima valutazione i giudici ritengono che Stasi debba restare nel carcere di Bollate, ma, almeno per il momento, non si esprimono sulla fondatezza degli argomenti dell'avvocato Laura Panciroli, lasciandogli uno spiraglio aperto. La legale aveva proposto una rilettura dei fatti attraverso una ... Leggi su agi

repubblica : Delitto di Garlasco, la Corte d’appello di Brescia: Alberto Stasi resti in carcere - LaStampa : Orso ucciso nel 2014, la Corte d’Appello approva il risarcimento del danno in sede civile @fulviocerutti @LAVonlus - fattoquotidiano : Venezia, gli avvocati chiedono al ministero ispezioni in corte d’Appello: “Sentenze copia-incolla diffuse prima del… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Delitto di Garlasco, la Corte d’appello di Brescia: Alberto Stasi resti in carcere - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Orso ucciso nel 2014, la Corte d’Appello approva il risarcimento del danno in sede civile @fulviocerutti @LAVonlus https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte appello Orso ucciso nel 2014, la Corte d’Appello approva il risarcimento del danno in sede civile La Stampa La Corte d'appello lascia Stasi in carcere ma gli tiene aperto uno spiraglio

AGI - La Corte d'Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo ...

Delitto di Garlasco, la Corte d'appello di Brescia: Alberto Stasi resti in carcere

La Corte d'Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per v ...

AGI - La Corte d'Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo ...La Corte d'Appello di Brescia rigetta la richiesta della difesa di Alberto Stasi di sospendere l'esecuzione della pena a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi e si prende altro tempo per v ...