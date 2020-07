Il Mes divide la maggioranza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continua il braccio di ferro interno alla maggioranza sul ricorso al Meccanismo europeo di Stabilità, il Mes. Il presidente del Consiglio, al termine del suo intervento alle Camere torna a definire "morbosa" l'attenzione della stampa sul tema invitando, piuttosto, a studiare il Recovery Fund. Ma, subito dopo, Conte sembra aprire uno spiraglio quando, alla domanda dei giornalisti, assicura: "valuteremo insieme la situazione, ma non mi chiedete ogni giorno del Mes". Chi è a favore e chi no Al 'partito pro Mes' interno alla maggioranza sono iscritti, al momento, i dem e i renziani, mentre si registrano dubbi all'interno di Leu. Ancora fermamente contrario il Movimento 5 Stelle. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non sembra intenzionato a fare un solo passo indietro rispetto alla necessità di accedere a 37 miliardi con la ... Leggi su agi

