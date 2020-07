Il marito di Benedetta Rossi svela un difetto in cucina della moglie (Di mercoledì 22 luglio 2020) La foodblogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili hanno risposto in diretta su “Instagram” alle domande dei fan. “Qual è il piatto che ti viene male?” ha chiesto un utente. Mentre lei tentenna il marito non ha dubbi: “Il pesce, tu non sai cucinare il pesce!”. Benedetta non sembra essere d’accordo e replica: “Sono un po’ più imbranata ma non è che non so cucinarlo”. Stesso siparietto poco dopo, quando un altro utente le ha chiesto di pubblicare più ricette a base di pesce “Non lo sa fare!” osserva ancora divertito il marito della foodblogger. Marco e Benedetta sembrano una coppia molto affiatata, tra loro ... Leggi su people24.myblog

