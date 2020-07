Gorizia, 12enne cade in un pozzo di 30 metri: morto (Di mercoledì 22 luglio 2020) commenta Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini Cronberg a Gorizia . Secondo le prime informazioni, il ragazzino era sul posto ... Leggi su tgcom24.mediaset

