Giovanna Abate a Capri con un ballerino di Amici? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sembrerebbe aver superato brillantemente il momento di crisi ed essersi ripresa la sua libertà Giovanna Abate, da poco uscita dalla relazione durata un lampo con Sammy Hassan. Come ben ricorderete, i due si sono conosciuti all'interno del programma Uomini e Donne, dove Giovanna era tronista. Lo stesso pubblico ha dubitato del loro reale interesse, visto che tra i due le cose sono terminate ancor prima di cominciare, ma nel corso della stagione il Trono di Giovanna aveva comunque appassionato e non poco i telespettatori.Ma come stanno le cose tra i due al momento? Da una parte si vocifera che Sammy Hassan abbia già deciso di dare una seconda occasione alla sua ex moglie, dall'altra invece si pensa che Giovanna stia già avendo una nuova frequentazione. Come raccontato da Deianira ... Leggi su blogo

