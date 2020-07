Giorgia Meloni a Pd e M5S: «Quando il popolo arriva sotto al palazzo, devi uscire fuori» (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Abbiamo stretto i denti, siamo andati avanti. Se siamo qui e l’Italia deve fare i conti con il partito della destra italiana, probabilmente il terzo partito italiano, è grazie a noi». Giorgia Meloni parla dal palco della festa “Piazza Italia”, la tre giorni organizzata a Colle Oppio. Meloni: «Gli italiani guardano a noi come persone serie» «Fratelli d’Italia ha raccolto in questi ultimi dodici mesi i frutti di un lavoro di anni. Sapevamo che il popolo italiano avrebbe guardato a noi come persone serie, che non si vendono per una poltrona», aggiunge la leader di FdI. «Arriveremo al governo ma per cambiare le cose, non per sopravvivere». «La sinistra vuole giocare con la democrazia» «La sinistra vuole accelerare su una nuova ... Leggi su secoloditalia

