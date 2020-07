DayDreamer, anticipazioni oggi 22 luglio: Nihat e Mevkibe preoccupati (Di mercoledì 22 luglio 2020) anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 22 luglio della soap “DayDreamer – Le ali del Sogno”: Nihat e Mevkibe sono preoccupati per Sanem che non accetta consigli e va avanti intanto Ceycey confessa il suo amore ad Ayhan DayDreamer – Le Ali del Sogno va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.40. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi: Nihat e Mevkibe hanno capito che laArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni oggi 22 luglio: Nihat e Mevkibe preoccupati dal blog ... Leggi su solodonna

