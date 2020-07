Dalla Grecia a Nola nascosto sotto un tir: 18enne in fuga per la libertà (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – In viaggio Dalla Grecia all’Italia aggrappato al fondo di un tir, migrante iraniano ritrovato sdraiato in autostrada nel Napoletano. Una storia che incornicia al meglio il dramma della migrazione clandestina, quella scoperta nelle ultime ore a Nola. Quando sul ciglio dell’autostrada, in direzione Napoli, una pattuglia dell’esercito, impegnata nell’operazione Strade Sicure, ha messo in salvo un migrante iraniano, appena 18enne. I militari hanno trovato il giovane, visibilmente provato dal viaggio della disperazione e in stato di incoscienza, sdraiato sull’asfalto rovente dell’autostrada. Il 18enne, che non dava segni di vita, è riuscito a mala pena a comunicare di aver sete e fame. Dopo essersi ... Leggi su anteprima24

