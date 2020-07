Covid, svolta per cura: isolati super anticorpi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie sembrano arrivare sul fronte Covid-19. Sono stati isolati gli anticorpi che, ad ora, mostrano di essere i più efficaci contro il coronavirus, fra tutti quelli prelevati dai pazienti risultati positivi. È stata la Columbia University di New York ad identificare i super anticorpi che potrebbero potenzialmente essere prodotti su larga scala e aiutare la ricerca di nuovi farmaci e vaccini. Questo è il risultato derivante dai test finora condotti sugli animali ma le risposte definitive potranno arrivare solo dai test condotti sull’uomo. L'articolo Covid, svolta per cura: isolati super anticorpi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ancora due appuntamenti promossi dal Comune di Porcari sulle tracce della grande storia, aperti a persone curiose di ogni età e realizzati col contributo della Regione Toscana e di Unicoop Firenze nel ...

Vacanze in crisi causa covid: scenari ‘salva turismo’ possibili

Il turismo italiano ha subito un vero e proprio colpo a causa del coronavirus. Le perdite degli ultimi mesi sono state consistenti e solo da luglio si è iniziata a vedere una leggera ripresa anche se ...

