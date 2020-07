Coronavirus a Salerno, 24 casi dal 30 giugno. Il sindaco: “Non ci sono parametri per zona rossa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “A Salerno fino al 30 giugno avevamo una situazione con contagi zero. Dal 30 giugno ad ora abbiamo registrato 24 contagi”. Lo afferma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questa mattina a Palazzo di Città in un incontro con la stampa “La situazione – ha aggiunto il primo cittadino – è monitorata dalla Asl che fa … L'articolo Coronavirus a Salerno, 24 casi dal 30 giugno. Il sindaco: “Non ci sono parametri per zona rossa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

