Commesso di un supermercato segue e violenta una cliente fuori dal market: era già noto alle forze dell'ordine (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha seguito una giovane cliente fuori dal supermercato, l'ha trascinata in un vicolo e ha abusato di lei. E' accaduto ieri pomeriggio a Testaccio. Il dipendente del supermercato, un 50enne, è stato poi ...

Ha seguito una giovane cliente fuori dal supermercato, l’ha trascinata in un vicolo e ha abusato di lei. E’ accaduto ieri pomeriggio a Testaccio. Il dipendente del supermercato, un 50enne, è stato poi ...

Una 19enne è stata violentata in pieno giorno da un commesso di un supermercato di Testaccio

È accaduto martedì pomeriggio a Roma, quando un commesso 50enne che lavora nel supermercato Pewex di via Giovanni Branca, ha prima seguito e poi costretto ad avere un rapporto orale una 19enne appena ...

È accaduto martedì pomeriggio a Roma, quando un commesso 50enne che lavora nel supermercato Pewex di via Giovanni Branca, ha prima seguito e poi costretto ad avere un rapporto orale una 19enne appena ...