Che cos’è il Daspo e quando si applica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Daspo, acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive, è una misura disciplinata all’articolo 6 della legge dicembre 1989 n.401 ed è stato introdotto con un obiettivo preciso: contrastare la crescente violenza che si è manifestata negli stadi di calcio in particolare negli ultimi anni. Sono state molte infatti le violenze perpetuate in questo contesto sportivo che hanno causato anche la morte di civili e forze dell’ordine. Questo provvedimento vieta ad un soggetto ritenuto pericoloso di accedere alle manifestazioni sportive: ecco in che cosa consiste il Daspo e come viene messo in pratica. Daspo che cos’è Il Daspo è un provvedimento che viene emanato dal questore competente a livello territoriale, con cui si vieta a persone ritenute pericolose di ... Leggi su quifinanza

