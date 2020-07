Caos procure, processo disciplinare per Luca Palamara slitta a settembre. Rinviati anche i casi di Ferri e dei 5 ex consiglieri del Csm (Di mercoledì 22 luglio 2020) Si è conclusa con un nulla di fatto a Palazzo dei Marescialli la prima udienza del processo disciplinare a carico di Luca Palamara, del parlamentare renziano e magistrato in aspettativa Cosimo Ferri e dei 5 ex consiglieri del Csm coinvolti nello scandalo sulle nomine dei vertici delle principali procure italiane. Tutto è stato posticipato al 15 settembre, quando i tre procedimenti prenderanno davvero il via. Tra i motivi tecnici che hanno portato al rinvio ci sono il legittimo impedimento presentato dall’avvocato che difende l’ex presidente dell’Anm, impegnato in una camera di consiglio in Cassazione, e poi la richiesta di sostituire Piercamillo Davigo dal collegio chiamato a giudicare Palamara. A suo ... Leggi su ilfattoquotidiano

