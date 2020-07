Calcio: Roma presenta la maglia Home per stagione 2020/2021 (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - Roma, 22 LUG - La Roma e la Nike presentano la divisa Home per la stagione 2020-21. Gli iconici colori del club sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : #Zaniolo dichiara il suo amore per i #giallorossi, ma il suo futuro è lontano da #Roma ?? ?? - CorSport : La #Roma compie 93 anni: Piazza di Spagna si tinge di giallorosso ?? - CorSport : #ASRoma, #Zaniolo: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde” - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FOTO ZOOM - Lady Luperto: 'Auguri Mamma' - sportli26181512 : #Roma, Dzeko sulla nuova maglia: “È come una seconda pelle”: L'attaccante ha commentato la nuova divisa ufficializz… -