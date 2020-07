Bimbo ucciso a bastonate: “saltavano sul letto, mi si è spento il cervello” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Uccise a bastonate il figlio della compagna, ieri ha risposto alle domande del pm Fabio Sozio durante l’udienza del processo per l’omicidio del bambino. Se fosse stato zitto durante il processo, probabilmente non avrebbe aggravato ulteriormente la sua posizione già ampiamente deteriorata visto che per lui si parla di omicidio volontario. Ma ciò che ha raccontato ai giudici non fa altro che aggiungere dettagli che fanno di lui un mostro pericoloso che potrebbe uccidere in qualsiasi momento: uomini donne e bambini, senza distinzione. E’ sufficiente un ‘raptus’, così lo chiama. Il 25enne italo tunisino Tony Essobdi Badre, è accusato di essere l’assassino del piccolo Giuseppe, il Bimbo di 6 anni ucciso il 27 gennaio del 2019 a Cardito, in provincia di Napoli. ... Leggi su chenews

fattoquotidiano : Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava,… - Campanianotizie : ORRORE IN CAMPANIA Bimbo ucciso dal patrigno, la madre: 'Colpito senza pietà fino a ... - Dome689 : Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava,… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, se… - paolochiariello : #Cardito, processo per il piccolo ucciso dal compagno della madre... -