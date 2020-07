#10yearsonedirection, i fan ricordano la nascita dei One Direction e ironizzano con #18MonthsMyAss su Twitter (Di mercoledì 22 luglio 2020) I fan festeggiano i dieci anni dei One Direction e si riversano su Twitter con l’hashtag #18MonthsMyAss per ricordare ironicamente le loro “bugie” sulla loro pausa dalle scene Il 23 luglio 2010, ad X Factor UK approdarono cinque ragazzi che hanno fatto del loro talento musicale la loro fortuna. E’ la storia di Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson, che grazie all’aiuto dell’autore del format Simon Cowell, sono diventati i One Direction. Ancora oggi, nonostante la loro separazione, sono ancora amati da tantissimi fan. Quest’ultimi, impazienti di poter celebrare i dieci anni di nascita della band, si sono riversati su Twitter con l’hashtag #10yearsoneDirection. Oggi, 22 luglio 2020, ... Leggi su nonsolo.tv

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #10yearsonedirection fan One Direction, a dieci anni dalla nascita i fan non dimenticano

I fan non dimenticano, e seppur gli One Direction siano ormai solo un ricordo, spopola oggi sui social l'hashtag #10yearsonedirection, a ricordare la nascita, dieci anni fa appunto, della celebre band ...

I fan non dimenticano, e seppur gli One Direction siano ormai solo un ricordo, spopola oggi sui social l'hashtag #10yearsonedirection, a ricordare la nascita, dieci anni fa appunto, della celebre band ...