VPN per Firefox, servizio a pagamento lanciato in pochi Paesi (Di martedì 21 luglio 2020) Mozilla ha lanciato la sua rete privata virtuale (VPN per Firefox) negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in altri tre Paesi.La rete virtuale privata fa parte di una strategia atta ad espandere le opportunità di guadagno per il suo browser Firefox.Soprannominato Mozilla VPN, il servizio costa 4,99 dollari al mese ed è disponibile per dispositivi con Windows e Android.VPN: cos'è e perché dovresti usarla per la tua privacyVPN per FirefoxOltre a Stati Uniti, Canada e Regno Unito, Mozilla VPN è disponibile anche a Singapore, in Malesia e in Nuova Zelanda. Il servizio sarà offerto su dispositivi macOS e Linux "presto", mentre la versione iOS è attualmente in beta, ha detto Mozilla.

I tempi in cui si associava Internet al browser integrato in Windows (ossia Internet Explorer) sono ormai lontani: sempre più gente si affida a browser di terze parti per navigare sul Web, beneficiand ...

CompariTech ha scoperto 894 GB di dati raccolti su un server non protetto appartenente alla VPN UFO. Il database è stato esposto per quasi tre settimane, tra il 27 giugno e il 15 luglio. CompariTech ...

I tempi in cui si associava Internet al browser integrato in Windows (ossia Internet Explorer) sono ormai lontani: sempre più gente si affida a browser di terze parti per navigare sul Web, beneficiand ...CompariTech ha scoperto 894 GB di dati raccolti su un server non protetto appartenente alla VPN UFO. Il database è stato esposto per quasi tre settimane, tra il 27 giugno e il 15 luglio. CompariTech ...