Un diamante è per sempre, ma non per me (Di martedì 21 luglio 2020) Ieri un mio vecchio amico, grande manager bancario, mi ha segnalato un articolo del Fatto Quotidiano sfuggito a me ma non a tanta altra gente. Ero stato nominato nella storia della famosa e ancor più famigerata “truffa dei diamanti” per esser stato per meno di tre mesi nel Consiglio di Amministrazione della allora neonata Fugen Private SIM SpA, una delle società in cui sarebbero state reinvestiti denari provenienti dal raggiro in questione. Il suggestivo racconto del freelance investigative journalist Nicola Borzi dice che il 17 dicembre 2019 Nicolò Pesce – personaggio centrale nella vicenda giudiziaria in questione – “aveva ammesso di aver trasferito milioni per conto di Sacchi.” Continuando a leggere il pezzo si scopre (erroneamente) che detta SIM “a gennaio scorso ha visto le dimissioni dei consiglieri”. Chi non ... Leggi su ilfattoquotidiano

