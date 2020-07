UFFICIALE - Parma-Napoli, arbitra Giua con Massa al Var: la sestina completa (Di martedì 21 luglio 2020) Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia l'arbitro che dirigerà Parma-Napoli, match valido per la 35esima di campionato, in programma domani pomeriggio allo stadio Tardini. Assistenti: Colarossi-Affatato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Parma-Napoli, arbitra Giua con Massa al Var: la sestina completa - ilnapolionline : Ufficiale - Parma/Napoli affidata al fischietto di Giua - - infoitsport : UFFICIALE – Milik salta la prossima sfida contro il Parma: il comunicato - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Parma, infortunio muscolare per Gagliolo: salta il Napoli:… - MondoNapoli : UFFICIALE - Parma, Gagliolo infortunato: salterà il Napoli, il comunicato - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Parma

Il Napoli Online

Sarà Antonio Giua della sezione di Olbia l'arbitro che dirigerà Parma-Napoli, match valido per la 35esima di campionato, in programma domani pomeriggio allo stadio Tardini. Assistenti: Colarossi-Affat ...In vista del match tra Parma e Napoli, previsto per mercoledì alle 19:30, i ducali avranno un assenza pesante. Il club allenato da mister D’Aversa ha annunciato attraverso un comunicato sul proprio si ...