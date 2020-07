Tragedia a Torvaianica: anziano travolto e ucciso, 21enne si presenta in caserma, chi è la vittima (Di martedì 21 luglio 2020) Incidente mortale ieri sera a Torvaianica dove un anziano di 77 anni è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sul Lungomare delle Meduse. Nella tarda serata di ieri un ragazzo, la persona alla guida dell’auto, si è presentato spontaneamente in caserma. Il 21enne, questa la sua età, è stato denunciato per omicidio stradale. Investito e ucc Tragedia a Torvaianica: anziano travolto e ucciso, 21enne si presenta in caserma, chi è la vittima su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

