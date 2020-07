Stretching shiatsu: la pratica che aiuta a ritrovare l’equilibrio (Di martedì 21 luglio 2020) Arriviamo tutti da un periodo intenso, fatto di stress e preoccupazioni, legate al lavoro e soprattutto alla salute. C’è voglia di riprendere in mano il proprio tempo, ma soprattutto di ritrovare se stessi, il proprio centro. C’è chi appena si è potuto, ha cambiato aria per qualche settimana; chi ha ripreso a fare sport, per scaricare le tensioni accumulate e chi invece ha preferito intraprendere delle discipline più meditative, come potrebbe essere lo yoga. Leggi su vanityfair

Poi ce n’è una che unisce sia corpo che mente, lavorando sulle emozioni, per un benessere a 360 gradi: si chiama stretching shiatsu e come si può dedurre dal nome, è una pratica che mediante degli ...

Stretching shiatsu, il corso domenica da Peraga

MERCENASCO Continua la rassegna R…estate da Peraga, all’omonimo Garden Center di Mercenasco, domenica 19, alle 15 e alle 17, con Stretching shiatsu, tecnica unica che unisce i benefici dello shiatsu a ...

