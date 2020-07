Sky Upfront 2020: la presentazione dei palinsesti in diretta (Di martedì 21 luglio 2020) live placement Oggi, martedì 21 luglio 2020, si terrà lo Sky Upfront 2020, l'evento con il quale Sky presenterà ufficialmente i palinsesti riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.Durante l'evento, che avrà inizio alle ore 17, scopriremo, quindi, tutte le novità riguardanti il cinema, le serie tv, l'intrattenimento e lo sport che Sky offrirà ai propri abbonati.Sky Upfront 2020: la presentazione dei palinsesti in diretta pubblicato su TVBlog.it 21 luglio 2020 16:50. Leggi su blogo

SkyTG24 : La stagione tv 2020/2021 su Sky: guida a tutti i film, le serie e gli eventi sportivi - darkap89 : Qui trovate la grande cartella stampa dei #palinsestisky per il 2020-2021. Programmi, serie tv, film e tanto altro - SkyTG24 : Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky - TeleDigitale : #SkyUpfront2020, le novità della nuova stagione televisiva - SerieTvserie : Sky Upfront 2020: la presentazione dei palinsesti in diretta dalle ore 17 -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Upfront

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Si arricchisce l'offerta di Sky sul fronte intrattenimento per la stagione 2020/2021. Nel corso dell'evento Upfront è stato annunciato l'arrivo in esclusiva dei viaggi di Pekin ...Digital-News/Digital-Sat Magazine (www.digital-news.it) è uno dei primi portali italiani dedicati al mondo della tv digitale, on line a partire dal dicembre 1997, affermato e conosciuto nel panorama d ...