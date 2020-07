Serie A 2019/2020, trentacinquesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di martedì 21 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Turno fondamentale da diversi punti di vista, brucia la situazione in chiave salvezza con il derby della Lanterna e un Lecce-Brescia al Via del Mare che probabilmente ci diranno qualcosa di più. Big tutte opposte a squadre ormai senza obiettivi di classifica, unico impegno leggermente più complicato per la Juventus contro l’Udinese ancora non salva. Di seguito i telecronisti che racconteranno le sfide sulle pay tv. Martedì 21 luglio 2020 ore 19.30 Atalanta-Bologna su Sky Sport Serie A Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti ore 21.45 Sassuolo-Milan su Sky Sport ... Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - DiMarzio : #SerieA | #JuveLazio, le formazioni ufficiali - tancredipalmeri : L’ultimo minuto riassume perfettamente la Serie A 2019-20 - Eurosport_IT : L'edicola del #21luglio ???? - MicahParizo : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Serie A 2019/20: dove vedere le partite della 35^ giornata in tv Calcio d'Angolo Serie A 2019/2020, trentacinquesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Turno fondamentale da diversi punti di vista, brucia la situazione in chiave salvezza con il derby del ...

Sassuolo-Milan, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020

Il programma e i telecronisti su Sky di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium i neroverdi vogliono riaprire disperatamente la lotta per i ...

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Turno fondamentale da diversi punti di vista, brucia la situazione in chiave salvezza con il derby del ...Il programma e i telecronisti su Sky di Sassuolo-Milan, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium i neroverdi vogliono riaprire disperatamente la lotta per i ...