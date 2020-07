Sassuolo – Milan, le formazioni ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) Nel match del Mapei Stadium Pioli conferma gran parte della squadra che ha travolto il Bologna per 5-1. De Zerbi cambia e lancia dal primo il giovane Raspadori. Serata speciale per Donnarumma che tocca quota 200 presenze con i rossoneri. Queste le formazioni.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 496511" align="alignnone" width="300" Donnarumma Milan (getty images)/captionSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marolon, Peluso, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Sassuolo – Milan, le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - SassuoloUS : #SassuoloMilan: sono 23 i convocati neroverdi ???? ?? - CalcioWeb : #SassuoloMilan, le formazioni ufficiali: Ibra da una parte, Caputo dall'altra - - headlinez : Live meepraten in de Serie A: Sassuolo - AC Milan -