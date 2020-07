Ronaldo trascina la Juventus e centra un nuovo record! Cristiano è più forte di Messi? (Di martedì 21 luglio 2020) Cristiano Ronaldo, grazie alla doppietta rifilata alla Lazio, è arrivato a quota 30 goal in campionato. Sono invece 51 le reti del portoghese nel campionato italiano di Serie A. L'ex Real Madrid è in corsa per la Scarpa d'Oro trovandosi ad appena quattro reti di distanza da Robert Lewandowski. L'attaccante ha tuttavia già stabilito un record, l'ennesimo: è il primo giocatore nella storia ad aver segnato almeno 50 reti in Premier League, Liga e Serie A. Juventus v SS Lazio - Serie A Cristiano... Leggi su 90min

