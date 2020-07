Recovery fund, la verità su vincitori e vinti, al di là della propaganda di parte (Di martedì 21 luglio 2020) Se si traggono le conclusioni logiche, si vede che i veri vincitori sono Olanda e Paesi frugali, Francia e Germania hanno fallito in parte l'opera di mediazione, l'Italia ha acquisito m olti fondi, vincolati alle indicazioni e ai controlli della Commissione e degli altri Stati Ue. Andare col cappello in mano in Europa rischia di costarci caro Leggi su firenzepost

marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - AndreaScanzi : #salvini dopo l’accordo sul Recovery Fund di #Conte. Aiutatelo. Daje Matte’! - petergomezblog : #Recoveryfund, intesa raggiunta nella notte: all’Italia 82 miliardi di sussidi e 127 di prestiti. #Conte: “Abbiamo… - PersilQ : RT @durezzadelviver: Praticamente il MES è stato inglobato nel Recovery Fund. Che è peggio ancora. Grande risultato di Conte, che conse… - Mattia_Lz : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… -