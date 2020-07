Portogallo, l’arbitro chiude la carriera dopo 20 anni e scoppia in lacrime (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiama Carlos Xistra ed è una delle figure di riferimento nel campionato portoghese di calcio. Non è un calciatore, ma un arbitro che da vent'anni dirige gli incontri delle massime competizioni lusitane. In carriera ha gestito ben 1116 incontri, iniziando dagli anni '90 con la trafila prima di approdare nel 2000 alla Primeira Liga. L'ultima apparizione è stata il match tra Porto e Moreirense, terminato con un netto 6-1 per i Dragoni.lacrimeAl termine della partita, Xistra è stato immortalato mentre salutava il mondo del calcio. dopo aver fischiato per tre volte, sancendo la fine della contesa, il direttore di gara si è sfilato la divisa arancione, l'ha tenuta in mano ed è scoppiato in lacrime, visibilmente ... Leggi su itasportpress

