Pioli: “Sono molto felice. Ma il nostro futuro è adesso. Il Milan con me è stato corretto” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Sassuolo, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato il rinnovo con i rossoneri fino al giugno del 2022. Queste le parole del tecnico rossonero che si lega al club per altri due anni: “Sono molto felice di questo. Questa squadra ha ottime qualità e potrà crescere tanto, il nostro futuro però sono queste ultime tre partite. Il club è stato sempre corretto. Nei colloqui individuali che abbiamo avuto mi è sempre stato detto che con Rangnick non c’era nulla di fatto e che la decisione sarebbe stata presa alla fine. Ho pensato a lavorare in un ambiente straordinario come Milanello, con giocatori che mi hanno dato grandissima ... Leggi su alfredopedulla

