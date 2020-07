One Piece Pirate Warriors 4: disponibili Smoothie, Cracker e Judge (Di martedì 21 luglio 2020) Smoothie, Cracker e Judge arrivano a seminare il panico in One Piece Pirate Warriors 4. I nuovi personaggi sono scaricabili già da ora Di recente sono arrivati l’annuncio e i primi screenshot in-game di X-Drake, il nuovo personaggio giocabile del prossimo DLC in arrivo prossimamente. Ora, Bandai Namco Entertainment ha deciso di ampliare ancora di più l’offerta di One Piece: Pirate Warriors 4 con un pacchetto di contenuti aggiuntivi per il gioco, ovvero il Whole Cake Island Pack che introduce Judge, Smoothie e Cracker. Andiamo a scoprire questi nuovi personaggi giocabili disponibili da oggi. Ecco il trailer dei nuovi personaggi di One ... Leggi su tuttotek

