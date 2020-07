Nursing up: “Noi infermieri come soldati allo sbaraglio” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “Lo abbiamo urlato a gran voce dalle piazze di tutta Italia durante i nostri recenti flash mob. Gli infermieri italiani hanno sorretto con le loro mani il ‘macigno’ della lotta contro il Mostro-Coronavirus, pagando sulla propria pelle lo scotto di una battaglia a tratti anche improba, contro un nemico invisibile, sconosciuto e subdolo. Noi, senza nulla togliere alle altre categorie di operatori sanitari, siamo quelli che hanno accettato lo scontro frontale senza paura, noi siamo quelli che hanno visto la morte in faccia, schierati in prima linea. Spesso mandati allo sbaraglio, senza armi, senza difese, senza avere le spalle coperte, come dovrebbe avvenire in una guerra per ogni buon soldato che si trova al fronte. Perche’ di guerra si e’ trattato, anche se qualcuno oggi si permette pure il lusso di negarlo”. Cosi’ in una nota Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, Sindacato Infermieri Italiani, commenta i nuovi dati dell’Inail sui contagi e sui decessi nel mondo sanitario italiano. Leggi su dire

