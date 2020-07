Ma non era la stagione di Serie A più imprevedibile degli ultimi anni? (Di martedì 21 luglio 2020) È stato definito uno dei campionato più equilibrati e imprevedibili degli ultimi anni. Almeno fino alla sospensione dello scorso marzo. Da quel momento la Serie A è cambiata. Alcune squadre si sono confermate (vedi Atalanta), altre hanno avuto un crollo inaspettato (vedi Lazio) e altre ancora una crescita impressionante (vedi Milan). Ad oggi, alla fine della 34ª giornata e con il turno numero 35 ormai alle porte, il campionato italiano sembra ormai chiuso. E non si parla solo di Scudetto.... Leggi su 90min

MetaErmal : Prima dello scorso Natale ci era arrivata questa bellissima notizia, ma non ho voluto renderla pubblica. Ero felice… - borghi_claudio : HAHAHAHAHAHAHA Una volta questo era un giornale interessante, diceva cose su cui spesso non ero d'accordo ma aveva… - CarloCalenda : E dire che sarebbe bastato scrivere “Conte miglior premier secondo il 30% degli italiani” il che a mio avviso era g… - DeRos70 : RT @aledenicola: Azzolina: supplenti non laureati? Almeno diamo ai giovani la possibilità di lavorare. Ma per chi è senza qualifiche e/o co… - Barbara___2105 : RT @fdragoni: Ma il #MES non era un’opportunità? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : non era Questa Lazio non era da Scudetto: il nuovo calendario ha messo in mostra tutti i limiti TUTTO mercato WEB I membri della psicosetta erano riuniti in Liguria e nel Novarese al momento delle perquisizioni

Qualcuno si era incontrato anche nei giorni scorsi, visto che i raduni sono spesso nel fine settimana. Lui, il «Dottore», non è stato visto nel covo di Cerano immerso nei boschi; si vocifera però che ...

Uno schiaffo e addio Brangelini. Erano la coppia da sogno di Hollywood. Bugie e alcol come in un film pulp

Tredici anni di relazione e di sogni a occhi aperti, i nostri, increduli che tanta perfezione sentimentale potesse esistere. Sei figli - Maddox, Pax, Shiloh, Zahara, e i gemelli Vivienne e Knox - tra ...

Qualcuno si era incontrato anche nei giorni scorsi, visto che i raduni sono spesso nel fine settimana. Lui, il «Dottore», non è stato visto nel covo di Cerano immerso nei boschi; si vocifera però che ...Tredici anni di relazione e di sogni a occhi aperti, i nostri, increduli che tanta perfezione sentimentale potesse esistere. Sei figli - Maddox, Pax, Shiloh, Zahara, e i gemelli Vivienne e Knox - tra ...