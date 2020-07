L’agente di Osimhen aspetta la fine della Premier per sollecitare i club inglesi a presentare un’offerta (Di martedì 21 luglio 2020) Su Victor Osimhen, oltre al Napoli, c’è la concorrenza di Liverpool e Manchester United, ma l’accordo che il Napoli ha già in tasca con il Lille è un passo in avanti per la garanzia di portare a termine la trattativa. “Ha offerto una cifra tra i 60 e gli 80 milioni e c’è la convinzione che le due società inglesi non potranno equiparare l’offerta trattandosi di un calciatore che almeno inizialmente in Premier non ricoprirebbe un ruolo da titolare”. Dove invece il Napoli è più debole è sull’ingaggio offerto all’attaccante nigeriano. Tuttosport scrive: “E’ sull’ingaggio che invece il Napoli non può competere con le concorrenti. Il club azzurro ha offerto al nigeriano 5 milioni lordi (per 5 anni) ... Leggi su ilnapolista

