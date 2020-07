Insurgent: Recensione, Trama e Cast (Di martedì 21 luglio 2020) Nel 2015 è uscito nei Cinema il film Insurgent, diretto dal Regista Robert Schwentke, ed è tratto dall’omonimo romanzo del 2012 dell’autrice Veronica Roth, in particolare dal secondo libro di una trilogia. Insurgent ha incassato circa 297 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia invece il film ha raggiunto 3,1 milioni di euro. l film racconta un mondo post-apocalittico e vede Shailene Woodley e Theo James nei panni dei protagonisti. Leggi anche: Divergent: il film tratto dal best-seller di Veronica Roth Insurgent: Film Il secondo film tratto dalla serie di romanzi di Veronica Roth cambia buona parte della troupe inclusi regista e sceneggiatori e ripete molto di quanto già visto in Divergent. Come lo scontro tra una società che divide ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Insurgent Recensione The Divergent Series: Insurgent - Film (2015) - MYmovies.it MYmovies.it